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Сан-Дієго зробив пропозицію італійському форварду.

Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі, який залишив Адану Демірспор на правах вільного агента цього літа, може продовжити кар'єру в МЛС.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Сан-Дієго зробив запит до представників 34-річного італійця, щоб оцінити вірогідність його підписання.

У минулому сезоні Балотеллі провів у чемпіонаті Туреччини 16 матчів, в яких він забив 7 голів та віддав одну результативну передачу.