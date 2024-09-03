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Аргентинець виступатиме під керівництвом свого співвітчизника Мартіна Демікеліса.

Монтеррей придбав лівого вінгера Севільї Лукаса Окампоса, передає офіційний сайт мексиканського клубу.

Контракт із 30-річним аргентинцем розраховано до кінця червня 2027 року. За гравця віддали 7.25 млн євро.

За Севілью Окампос провів 208 матчів у всіх турнірах, відзначившись 44 голами та 22 асистами. На рахунку нападника два трофеї Ліги Європи.

Зазначимо, що Монтеррей уже представляють ще двоє ексгравців "нервіонців" — півзахисник Олівер Торрес і нападник Хесус Корона. Також за "смугастих" виступають захисник Ектор Морено, який є капітаном команди, а також півзахисник Серхіо Каналес.

Колектив Мартіна Демікеліса після 7 зіграних поєдинків чемпіонату Мексики йде п'ятим у турнірній таблиці.