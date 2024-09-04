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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 вересня 2024 року.

Завершилася 923 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росіяни атакували військовий навчальний заклад та лікарню у Полтаві. Відомо щонайменше про 51 загиблого та 271 пораненого. У Полтавській області оголосили триденну жалобу.

🔸 Міноборони: Шикування під час удару по вишу Полтави не було. За даними відомства, у закладі відбувався навчальний процес.

🔸 Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Нині до Верховної Ради вже надійшли 5 заяв про відставку.

🔸 В Україні запрацював перший підземний шпиталь ЗСУ для понад 100 поранених.

🔸 Правоохоронці почали розслідувати ймовірний розстріл трьох українських військовополонених з боку російських окупантів на Торецькому напрямку.

🔸 Рада ухвалила за основу законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, яких визнали обмежено придатними.

🔸 росіяни нанесли авіаудар по будівлі одного з університетів міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби — повідомляє ОВА.

🔸 Сирський вирішив провести додаткову перевірку органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем Романа Гладкого. На час перевірки його усунуть від виконання службових обов'язків за посадою.

🔸 США близькі до домовленості про надання Україні далекобійних ракет — пише Reuters. Очікується, що включення ракет класу "повітря — земля" JASSM до оборонного пакету можуть оголосити цієї осені.