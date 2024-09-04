Завершилася 923 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росіяни атакували військовий навчальний заклад та лікарню у Полтаві. Відомо щонайменше про 51 загиблого та 271 пораненого. У Полтавській області оголосили триденну жалобу.

🔸 Міноборони: Шикування під час удару по вишу Полтави не було. За даними відомства, у закладі відбувався навчальний процес.

🔸 Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Нині до Верховної Ради вже надійшли 5 заяв про відставку.

🔸 В Україні запрацював перший підземний шпиталь ЗСУ для понад 100 поранених.

🔸 Правоохоронці почали розслідувати ймовірний розстріл трьох українських військовополонених з боку російських окупантів на Торецькому напрямку.

🔸 Рада ухвалила за основу законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків віком до 25 років, яких визнали обмежено придатними.

🔸 росіяни нанесли авіаудар по будівлі одного з університетів міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби — повідомляє ОВА.

🔸 Сирський вирішив провести додаткову перевірку органами СБУ начальника штабу командування Сил Безпілотних систем Романа Гладкого. На час перевірки його усунуть від виконання службових обов'язків за посадою.

🔸 США близькі до домовленості про надання Україні далекобійних ракет — пише Reuters. Очікується, що включення ракет класу "повітря — земля" JASSM до оборонного пакету можуть оголосити цієї осені.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку.

На даний час відбулося 193 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів трьома ракетами, 62 авіаудари, скинувши при цьому 81 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 555 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове підрозділи Сил оборони відбили сім штурмів. Триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 27 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Греківки, Невського і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень -шість, дев’ять та п’ять відповідно.

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського, Іванодар’ївки та Спірного на Сіверському напрямку. Отримав жорстку відсіч і відійшов.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля в районі Часового Яру, а по одній атаці провів у районах Андріївки і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти 14 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, і Торецька, 12 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають у районі Нью-Йорка.

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 60 разів атакував наші позиції. Переважна більшість боєзіткнень відбулася в районах Новогродівки і Михайлівки. Дванадцять боїв досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 155 військовослужбовців вбитими та 220 — пораненими. Знищено шість автомобілів та один МТ-ЛБ. Також українські захисники завдали значних пошкоджень шістьом артсистемам, трьом автомобілям, одній бронемашині та танку.

На Курахівському напрямку загарбники теж досить активні — на цей час доби зафіксовано 46 ворожих атак. Три з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки. Окупанти застосовують бронетехніку – знищено десять БМП, один БТР, три мотоцикла та пошкоджено танк.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зупинено шість атак російських загарбників неподалік Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи провели п’ять безуспішних спроб прорватись в острівну зону.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щодо трагедії в Полтаві. Рятувальні роботи зараз іще тривають – розбирають завали. Залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавцям, хто долучився до допомоги, здавав кров, підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб урятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним і близьким. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити й перевірити під час розслідування".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!