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Наступного літа буде можливість повноцінного трансферу.

Марокканський центральний півзахисник Аззедін Унахі є яскравим прикладом того, як кар’єра гравця може вийти на вищий рівень за рахунок успішного виступу на чемпіонаті світу, як це сталось із майже кожним гравцем "атласних левів" після мундіалю-2022 в Катарі.

Однак стрімкий ривок доволі часто призводить і до не менш стрімкого падіння, що й сталось у контексті 24-річного виконавця.

Французький Марсель придбав його в Анже за 8 млн євро одразу після мундіалю, але з тих пір гравець провів 44 матчів, забив три голи та віддав один гольовий пас, однак ключовим футболістом так і не став.

Зрештою, трансферне вікно завершилось для нього орендою до грецького Панатінаїкоса.

А вже наступного року "зелено-білі" матимуть можливість підписати гравця за 11,5 млн євро.