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Україна втратила одного представника у жіночій Лізі чемпіонів.

Сьогодні, 4 вересня, відбулися матчі першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів, у яких взяли участь одразу дві українські команди.

У першому матчі полтавська Ворскла розгромила латвійський РФШ з рахунком 5:0. У складі полтавців відзначилися Осіпян, а також Радіонова та Корсун, які оформили дублі.

У наступному раунді Ворскла зіграє проти переможця пари Ференцварош – Флора. Гра відбудеться 7 вересня о 17:30 за Києвом.

РФШ — Ворскла 0:5

Голи: Осіпян, 9, Радіонова, 11, 75, Корсун, 45+1, 82.

Ворскла: Самсон (Харченко, 82), Корсун, Котик, Шайнюк, Подольська (Савка, 61), Осіпян (Левицька, 61), Давиденко (Кумеда, 82), Янчук (Войт, 14), Калініна, Радіонова, Кравчук.

У другій грі Колос поступився нідерландському Аяксу у додатковому часі з рахунком 1:4.

Команда з Ковалівки відкрила рахунок на 26 хвилині зусиллями Тян, але у другому таймі нідерландські футболістки зрівняли рахунок на табло. В овертаймах Аякс дотиснув українок, забивши три м'ячі.

Аякс — Колос 4:1

Голи: Гукстра, 65, Кейкулар, 96, ван Коппен, 109, Сабайо, 113 — Тян, 26.