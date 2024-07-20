В останній раз “синьо-жовті” виступали на жіночому Євро ще у 2009 році.
Відбулося жеребкування двох відбіркових раундів плей-оф жіночого Євро-2025, у яких візьме участь збірна України.
За підсумками групової стадії відбору у фінальний турнір пройшли команди, які посіли перші та другі місця у своїх групах Ліги А – це Данія, Англія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Ще одним учасником є господар турніру – Швейцарія.
Сім путівок на чемпіонат Європи буде розіграно у двох раундах плей-оф, які складатимуться з двох матчів.
В одному шляху команди, які посіли третє та четверте місця в Лізі А, зіграють із переможцями груп та трьома найкращими командами, які посіли другі місця в Лізі С. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.
Румунія — Польща
Греція — Бельгія
Чорногорія — Фінляндія
Грузія — Ірландія
Словенія — Австрія
Люксембург — Швеція
білорусь — Чехія
Албанія — Норвегія
В іншому шляху переможці груп і три найкращі колективи, які посіли другі місця в Лізі B, зіграють із найгіршою другою командою, чотирма збірними, які посіли треті місця, і найкращим четвертим колективом у Лізі B. Шість переможців вийдуть до другого раунду.
Туреччина — Україна
Хорватія — Північна Ірландія
Боснія і Герцеговина — Сербія
Азербайджан — Португалія
Угорщина — Шотландія
Словаччина — Уельс
У другому раунді плей-оф 14 збірних безпосередньо розіграють сім путівок до фінального турніру Євро-2025, де загалом мають виступити 16 учасників.
Азербайджан/Португалія — білорусь/Чехія
Угорщина/Шотландія — Чорногорія/Фінляндія
Туреччина/Україна — Греція/Бельгія
Словаччина/Уельс — Грузія/Ірландія
Румунія/Польща — Словенія/Австрія
Хорватія/Північна Ірландія — Албанія/Норвегія
Боснія і Герцеговина/Сербія — Люксембург/Швеція
Жеребкування фінального турніру Євро-2025 відбудеться 16 грудня.