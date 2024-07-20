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В останній раз “синьо-жовті” виступали на жіночому Євро ще у 2009 році.

Відбулося жеребкування двох відбіркових раундів плей-оф жіночого Євро-2025, у яких візьме участь збірна України.

За підсумками групової стадії відбору у фінальний турнір пройшли команди, які посіли перші та другі місця у своїх групах Ліги А – це Данія, Англія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Ще одним учасником є ​​господар турніру – Швейцарія.

Сім путівок на чемпіонат Європи буде розіграно у двох раундах плей-оф, які складатимуться з двох матчів.

В одному шляху команди, які посіли третє та четверте місця в Лізі А, зіграють із переможцями груп та трьома найкращими командами, які посіли другі місця в Лізі С. Вісім переможців вийдуть до другого раунду.

Румунія — Польща

Греція — Бельгія

Чорногорія — Фінляндія

Грузія — Ірландія

Словенія — Австрія

Люксембург — Швеція

білорусь — Чехія

Албанія — Норвегія

В іншому шляху переможці груп і три найкращі колективи, які посіли другі місця в Лізі B, зіграють із найгіршою другою командою, чотирма збірними, які посіли треті місця, і найкращим четвертим колективом у Лізі B. Шість переможців вийдуть до другого раунду.

Туреччина — Україна

Хорватія — Північна Ірландія

Боснія і Герцеговина — Сербія

Азербайджан — Португалія

Угорщина — Шотландія

Словаччина — Уельс

У другому раунді плей-оф 14 збірних безпосередньо розіграють сім путівок до фінального турніру Євро-2025, де загалом мають виступити 16 учасників.

Азербайджан/Португалія — білорусь/Чехія

Угорщина/Шотландія — Чорногорія/Фінляндія

Туреччина/Україна — Греція/Бельгія

Словаччина/Уельс — Грузія/Ірландія

Румунія/Польща — Словенія/Австрія

Хорватія/Північна Ірландія — Албанія/Норвегія

Боснія і Герцеговина/Сербія — Люксембург/Швеція

Жеребкування фінального турніру Євро-2025 відбудеться 16 грудня.