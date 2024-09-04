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Український голкіпер мадридського Реала претендуватиме на нагороду найкращого голкіпера року за версією France Football.

Голкіпер мадридського Реала та національної збірної України Андрій Лунін може стати найкращим голкіпером року за версією France Football.

25-річний українець потрапив до списку номінантів на трофей імені Льва Яшина, володар якого стане відомий на щорічній церемонії вручення Золотого м'яча.

Усі номінанти на трофей Яшина-2024:

- Діогу Кошта (Порту, Португалія);

- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія);

- Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Швейцарія);

- Андрій Лунін (Реал Мадрид, Україна);

- Майк Меньян (Мілан, Франція);

-​ Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія, Грузія);

- Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина);

- Унаї Сімон (Атлетік Більбао, Іспанія);

- Янн Зоммер (Інтер Мілан, Швейцарія);

- Ронвен Вільямс (Мемелоді Сандаунз, ПАР).

Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.