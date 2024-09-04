Голкіпер мадридського Реала та національної збірної України Андрій Лунін може стати найкращим голкіпером року за версією France Football.

25-річний українець потрапив до списку номінантів на трофей імені Льва Яшина, володар якого стане відомий на щорічній церемонії вручення Золотого м'яча.

Усі номінанти на трофей Яшина-2024:

Діогу Кошта (Порту, Португалія);
Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія);
Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Швейцарія);
Андрій Лунін (Реал Мадрид, Україна);
- Майк Меньян (Мілан, Франція);
-​ Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія, Грузія);
Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина);
- Унаї Сімон (Атлетік Більбао, Іспанія);
Янн Зоммер (Інтер Мілан, Швейцарія);
Ронвен Вільямс (Мемелоді Сандаунз, ПАР).

Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.