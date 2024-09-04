Український голкіпер мадридського Реала претендуватиме на нагороду найкращого голкіпера року за версією France Football.
Андрій Лунін, Getty Images
04 вересня 2024, 20:00
Голкіпер мадридського Реала та національної збірної України Андрій Лунін може стати найкращим голкіпером року за версією France Football.
25-річний українець потрапив до списку номінантів на трофей імені Льва Яшина, володар якого стане відомий на щорічній церемонії вручення Золотого м'яча.
Усі номінанти на трофей Яшина-2024:
- Діогу Кошта (Порту, Португалія);
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія);
- Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Швейцарія);
- Андрій Лунін (Реал Мадрид, Україна);
- Майк Меньян (Мілан, Франція);
- Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія, Грузія);
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина);
- Унаї Сімон (Атлетік Більбао, Іспанія);
- Янн Зоммер (Інтер Мілан, Швейцарія);
- Ронвен Вільямс (Мемелоді Сандаунз, ПАР).
Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.