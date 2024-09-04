Церемонія вручення відбудеться 28 жовтня.
Хабі Алонсо, Getty Images
04 вересня 2024, 20:46
Відомий французький журнал France Football оголосив список номінантів на звання найкращого тренера 2024 року, який визначиться на щорічній церемонії вручення Золотого м'яча.
До списку номінантів потрапили наступні фахівці:
- Хабі Алонсо (Баєр Леверкузен);
- Карло Анчелотті (Реал Мадрид);
- Луїс де ла Фуенте (збірна Іспанії);
- Джан П'єро Гасперіні (Аталанта);
- Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті);
- Ліонель Скалоні (збірна Аргентини).
Нагадаємо, церемонія вручення Золотого м'яча відбудеться 28 жовтня 2024 року.