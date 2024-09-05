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Фанати з нетерпіння очікували регулювання наболілого питання.

Питання зростання цін на послуги для кінцевих споживачів стосується також і кожного футбольного вболівальника, оскільки з часом квитки на матчі улюблених команд стають дедалі дорожчими.

Особливо цю різницю відчувають ті фанати, які планують подорожі на рейтингові протистояння з гучними афішами.

Зокрема, на певні статусні матчі ціни на найдешевші квитки в гостьовий сектор могли сягати й 110 євро, на що скаржились, наприклад, фанати мюнхенської Баварії під час останнього візиту на Емірейтс Стедіум у гості до лондонського Арсеналу.

Зрештою, УЄФА мав утрутитись у вирішення цього питання на найвищому рівні, і бодай на матчах єврокубків подібної вакханалії в ціноутворенні більше не спостерігатиметься.

60 євро — віднині це максимальна вартість квитка для фанатів гостьової команди у відокремлений сектор на трибунах на матч Ліги чемпіонів.

При цьому УЄФА також попередив клуби, що від сезону-2025/26 цей поріг зменшиться до 50 євро.

Для Ліги Європи та Ліги конференцій ціновий максимум становить 40 та 20 євро відповідно вже від цього сезону.