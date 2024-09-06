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Команда Ліонеля Скалоні впевнено лідирує у відбірному етапі мундіалю.

Сьогодні вночі відбувся відбірковий матч ЧС-2026, у якому збірна Аргентини впевнено обіграла Чилі з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на початку другого тайму, коли на 48 хвилині голом відзначився Алексіс Мак Аллістер.

Потім на 84 хвилині Хуліан Альварес подвоїв перевагу аргентинців, а остаточну крапку у матчі поставив Пауло Дібала на першій компенсованій хвилині.

Додамо, що капітан та лідер аргентинської збірної Ліонель Мессі пропускає найближчі матчі через травму, яку він отримав у фіналі Кубка Америки.

Після семи ігор Аргентина набрала 18 очок і посідає перше місце у відбірному етапі ЧС-2026, випереджаючи Уругвай на п'ять балів – уругвайці мають гру в запасі. Чилі має п'ять очок і дев'яте місце.

Свій наступний матч Аргентина проведе проти Колумбії — 10 вересня о 23:30 за Києвом, а Чилі зіграє з Болівією — 11 вересня о 00:00.

Огляд матчу:

Аргентина — Чилі 3:0

Голи: Мак Аллістер, 48, Альварес, 84, Дібала, 90+1.

Аргентина: Е. Мартінес — Ліс. Мартінес (Акунья, 79), Ромеро, Отаменді — Гонсалес (Ло Чельсо, 51), Енцо, Мак Аллістер (Дібала, 79), Де Пауль, Моліна — Лаут. Мартінес (Гарначо, 79), Альварес (Кастельянос, 89).

Чилі: Аріас — Гальдамес (Менья, 72), Діас, Каталан, Ісла — Еспіноса (Аларкон, 61), Ечеверрія (Баеса, 72), Осоріо — Давіла (Паласіос, 61), Лойола, Варгас (Бреретон, 79).

Попереження: Де Пауль, Ло Чельсо — Еспіноса, Давіла, Діас.