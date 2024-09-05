Інше

Лео досі травмований.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про невиклик капітана "альбіселесте" Ліонеля Мессі на вересневі матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить All About Argentina.

"Я спілкувався з Мессі, питав про його стан, але він ще не тренувався, тому було занадто рано його викликати. Він сказав, що вже йде на поправку і його повернення — питання часу.

Поки не відомо точної дати, коли вийде на поле Лео, але його виклик на наступний збір залежатиме від того, чи зіграє він у майбутніх матчах свого клубу", — заявив Скалоні.

Нагадаємо, у вересні, Аргентина зіграє зі збірними Чилі (6-го вересня) та Колумбії (10-го вересня).