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Команда з Ковалівки попрощалася з єврокубками.

Колос поступився датському Брондбю у матчі кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів із рахунком 1:2.

Данська команда вийшла вперед вже на дев'ятій хвилині, коли у воротах українок відзначилася Сесілі Бухберг.

Потім на другій компенсованій хвилині до другого тайму Колос зрівняв рахунок зусиллями Анастасії Вороніної. Проте за хвилину Моллі Вікландер принесла датчанкам перемогу.

Таким чином Колос вилетів з єврокубків, а від України свою участь продовжує Ворскла, яка у фіналі кваліфікації зіграє з Ференцварошем. Гра відбудеться 7 вересня о 17:30 за Києвом.

Брондбю – Колос – 2:1

Голи: Бухберг, 9, Вікландер, 90+3 – Вороніна, 90+2.