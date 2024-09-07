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56-річний фахівець призначений виконувачем обов'язків головного тренера.

Актобе на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким тимчасово став українець Ігор Леонов.

Деталі контракту із 56-річним українцем не розголошуються, але було відомо, що Ігор працював у структурі клубу з початку 2024 року.

Цікаво, що на своєму новому місці Леонов змінив свого співвітчизника Дмитра Парфьонова.

До цього Леонов тренував Іллічівець, молодіжну команду Шахтаря, київський Арсенал, Минай та вінницьку Ниву.

Після 18 турів Актобе набрав 31 очко і посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану, відстаючи від Кайрата на один бал.