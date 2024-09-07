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Апетити французького футболіста дуже не скромні.

Запити Адрієна Рабьо не відповідають пропозиціям, що надходять.

Як повідомляє Calciomercato, Вероніка Рабьо, яка представляє інтереси свого сина, наполягає на тому, що контракт буде укладено тільки на її умовах і з тією командою, яка подобається футболістові.

Були відхилені пропозиції Ювентуса (7 млн євро на рік "чистими") і Мілана (5,5 млн). Також Рабьо не погодився перейти в Галатасарай та інші топ-клуби Туреччини.

Стверджується, що Адрієн хоче отримувати 10 млн євро на рік, бонус за підписання контракту в розмірі 15 млн євро. Також його мати має отримати комісійні.

Минулого сезону хавбек збірної Франції провів 31 матч у Серії А і забив 5 голів.