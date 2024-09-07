Апетити французького футболіста дуже не скромні.
Адрієн Рабьо, Getty Images
07 вересня 2024, 19:51
Запити Адрієна Рабьо не відповідають пропозиціям, що надходять.
Як повідомляє Calciomercato, Вероніка Рабьо, яка представляє інтереси свого сина, наполягає на тому, що контракт буде укладено тільки на її умовах і з тією командою, яка подобається футболістові.
Були відхилені пропозиції Ювентуса (7 млн євро на рік "чистими") і Мілана (5,5 млн). Також Рабьо не погодився перейти в Галатасарай та інші топ-клуби Туреччини.
Стверджується, що Адрієн хоче отримувати 10 млн євро на рік, бонус за підписання контракту в розмірі 15 млн євро. Також його мати має отримати комісійні.
Минулого сезону хавбек збірної Франції провів 31 матч у Серії А і забив 5 голів.