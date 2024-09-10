Наставник дав свій коментар.
Дорівал Жуніор, Getty Images
10 вересня 2024, 19:56
Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор заявив, що його команда вийде у фінал чемпіонату світу 2026 року.
"Ми будемо у фіналі ЧС-2026. Ми вийдемо у фінал. Можете зняти, як я це говорю. У мене немає сумнівів — ми будемо там", — цитує Жуніора журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що ЧС-2026 пройде одночасно в США, Мексиці та Канаді. Після семи турів відбіркового етапу ЧС у Південній Америці збірна Бразилії з 10 очками посідає 4-е місце в турнірній таблиці.