Такими були умови угоди з Фрозіноне.
Марвін Чуні, Getty Images
12 вересня 2024, 09:05
Албанський нападник Марвін Чуні народився й виріс у регіоні Баварія, тож не дивно, що свої перші кроки у футболі він почав робити саме в академії "Рекордмайстера".
Однак нині вже 23-річний виконавець так і не зміг пробитись до основної команди мюнхенців, і влітку минулого року за 1 млн євро перейшов до складу італійського Фрозіноне.
На новому місці Чуні провів 23 матчі, забивши один гол та зробивши одну гольову передачу, а вже цього літа його запросив до себе болотний колектив із казані.
Відповідно до умов домовленості із Фрозіноне, Баварія отримає 50% від загальної вартості трансферу у 1,8 млн євро.
Контракт підписано до 2028 року.