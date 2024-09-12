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Такими були умови угоди з Фрозіноне.

Албанський нападник Марвін Чуні народився й виріс у регіоні Баварія, тож не дивно, що свої перші кроки у футболі він почав робити саме в академії "Рекордмайстера".

Однак нині вже 23-річний виконавець так і не зміг пробитись до основної команди мюнхенців, і влітку минулого року за 1 млн євро перейшов до складу італійського Фрозіноне.

На новому місці Чуні провів 23 матчі, забивши один гол та зробивши одну гольову передачу, а вже цього літа його запросив до себе болотний колектив із казані.

Відповідно до умов домовленості із Фрозіноне, Баварія отримає 50% від загальної вартості трансферу у 1,8 млн євро.

Контракт підписано до 2028 року.