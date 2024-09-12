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Черговий невдалий період для "пентакампеонів".

Збірна Бразилії під час вересневої міжнародної павзи зіграла два матчі з однаковим підсумковим рахунком, але протилежним для себе результатом — обіграла Еквадор (1:0) та поступилась Парагваю (0:1).

У підсумку, восьмий тур кваліфікації до чемпіонату світу-2026 "пентакампеони" завершили на п’ятій із 10 можливих сходинок турнірної таблиці відбору в зоні Південної Америки.

Після завершення першого осіннього міжнародного циклу, бразильський нападник Вінісіус Жуніор прокоментував виступи команди за цей період.

"Ми хочемо змінити цю ситуацію за будь-яку ціну. Кожен повинен зараз поїхати додому й подумати про те, що нам потрібно поліпшити, що нам потрібно зробити, щоб нарешті повернутися до якісної гри.

Ми не можемо приїжджати до Парагваю, утрачати очки подібним чином і грати так, як ми грали.

У Європі м'яч швидше рухається полем, тож ми повинні адаптуватися, щоб грати більш якісно та вигравати ігри. Перемагаючи, ми матимемо більше спокою та впевненості, щоб уже далі грати інакше", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що у Вінісіуса лише один гол у поточній кваліфікації на мундіаль, а за його присутності на полі збірна виграла у цьому відборі лише один матч із п’яти.