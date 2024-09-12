Черговий невдалий період для "пентакампеонів".
Вінісіус Жуніор, Getty Images
12 вересня 2024, 10:29
Збірна Бразилії під час вересневої міжнародної павзи зіграла два матчі з однаковим підсумковим рахунком, але протилежним для себе результатом — обіграла Еквадор (1:0) та поступилась Парагваю (0:1).
У підсумку, восьмий тур кваліфікації до чемпіонату світу-2026 "пентакампеони" завершили на п’ятій із 10 можливих сходинок турнірної таблиці відбору в зоні Південної Америки.
Після завершення першого осіннього міжнародного циклу, бразильський нападник Вінісіус Жуніор прокоментував виступи команди за цей період.
"Ми хочемо змінити цю ситуацію за будь-яку ціну. Кожен повинен зараз поїхати додому й подумати про те, що нам потрібно поліпшити, що нам потрібно зробити, щоб нарешті повернутися до якісної гри.
Ми не можемо приїжджати до Парагваю, утрачати очки подібним чином і грати так, як ми грали.
У Європі м'яч швидше рухається полем, тож ми повинні адаптуватися, щоб грати більш якісно та вигравати ігри. Перемагаючи, ми матимемо більше спокою та впевненості, щоб уже далі грати інакше", — заявив бразильський виконавець.
Нагадаємо, що у Вінісіуса лише один гол у поточній кваліфікації на мундіаль, а за його присутності на полі збірна виграла у цьому відборі лише один матч із п’яти.