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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 12 вересня 2024 року.

Завершилася 932 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ГУР офіційно підтвердило знищення Су-30СМ вартістю приблизно 50 млн доларів в Чорному морі. Його знищено влучанням з ПЗРК під час спецоперації. Зв'язок з бортом росіяни втратили 11 вересня о 5:00 ранку.

- "У жовтні може відбутися зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна", — Reuters.

- "Росіяни розпочали контрнаступальні дії в Курській області, все йде за нашим українським планом", — Зеленський. Також президент уточнив, що Україна давно бачить скупчення військ на території білорусі та контролює цей процес.

- "Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту — рашисти вдарили у Чорному морі по звичайному цивільному судну" — Зеленський. "Корабель було уражено одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат".

- "В українському небі буде більше F-16: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії", – Умєров.

- "Україна може отримати дозвіл від США бити по рф британськими ракетами Storm Shadow та SCALP", — The Times. "Однак країна не дозволить запускати свої ATACMS, сподіваючись запобігти подальшій ескалації конфлікту"

- "Заморозку по нинішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО може запропонувати Трамп, якщо його оберуть", – кандидат у віце-президенти від Республіканців Венс.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

З початку доби на цей час зафіксовано 122 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою Іскандер-М, 59 авіаударів (скинули 81 КАБ), також задіяли 751 дрон-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3391 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня тричі безуспішно атакували у районі Вовчанська.

Вісім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку, у районах Синьківки, Колісниківки та Лозової. Поблизу Стельмахівки ще триває бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 6 разів намагалися просунутися у районах Невського та Дружелюбівки. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Сіверському напрямку противник здійснив 5 атак. Основні зусилля концентрував в районі Верхньокам’янського. Два боєзіткнення тут ще продовжуються.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону в районі Часового Яру та населеного пункту Ступочки. Ситуація під контролем українських військових.

На Торецькому напрямку агресори п’ять разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька, Неліпівки та в районі Нью-йорка. Наразі ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 32. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Нашими захисниками на цей час відбито 28 атак. Основні зусилля сьогодні ворог прикладав у районі Гродівки та Новогродівки, де відбулось близько 50 відсотків від усіх сутичок. Попередні втрати агресора склали 377 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено один танк, дві бойові броньовані машини, три артилерійські системи, 10 автомобілів, водночас пошкоджено ще три танки та чотири артилерійські системи.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 48 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Українського, Олександрополя та Желанного Першого. Попередні втрати ворога на цьому напрямку склали 105 окупантів вбитими та пораненими. Знищено два танки, 11 бойових броньованих машин, та два автомобілі, також пошкоджено ще один танк та 11 БМП.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації п’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Водяного та Золотої Ниви. Українські воїни зупинили три ворожі штурми, ще два бої продовжуються.

На Придніпровському напрямку шість спроб ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Окремо варто відзначити воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ та 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні ми проводимо в Україні вже четвертий Саміт Кримської платформи – нашої особливої державної інституції, яка змогла повернути і зміцнити глобальну увагу до російської окупації нашого Криму.

Саме з тієї окупації почалась російська агресія проти України та всього способу життя, який обʼєднує наші народи і держави. Європа для росії стала мішенню саме тоді, у чотирнадцятому році, коли путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим.

Ми зараз – в тому числі завдяки Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям і завдяки спротиву нашого народу – абсолютно чітко примушуємо росію до реальності, а саме до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і зрештою надійний мир – для всієї нашої землі і всіх наших людей.

Я хочу подякувати зараз вам, дорогі друзі – Литві, Хорватії, Латвії, – та всім іншим нашим партнерам, які дієво допомагають протистояти російській агресії та наближати справжній мир. Сьогодні в Саміті Кримської платформи беруть участь більше 60 учасників, і я дякую кожному лідеру, кожній країні, кожній міжнародній організації за це представництво.

Кримська платформа дійсно збільшує українську силу – в усіх сенсах, і зокрема в дипломатичній площині. росія повинна бачити і точно бачить, що світ не зупиняється в русі до відновлення справедливості".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!