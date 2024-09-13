Інше

Аргентинець весь цей час був травмований.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно повідомив, що нападник команди Ліонель Мессі відновився після розтягнення зв'язок правого гомілкостопа і зможе взяти участь у матчі МЛС із Філадельфія Юніон, який відбудеться 15 вересня. Його слова наводить ESPN.

"З ним все гаразд. Вчора він повернувся до тренувань. Лео готується до найближчої гри. Після тренування буде визначена подальша стратегія для нього, але наразі він точно доступний. У нас у команді знову буде найкращий футболіст світу, тому ми раді", — заявив Мартіно.

Нагадаємо, 37-річний Ліонель Мессі зазнав травми під час фінального матчу Кубка Америки зі збірною Колумбії (1:0), що відбувся 14 липня.