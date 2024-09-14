Інше

Колишній футболіст повертається до тренерської роботи.

Колишній технічний директор лондонського Челсі Клод Макелеле очолив грецький Астерас. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-блакитних".

Зазначимо, що деталі угоди не уточнюються.

Останнім місцем роботи Клода Макелеле був Челсі — рік тому він залишив лондонський клуб, у якому курував гравців, які виступають в оренді за інші команди.

Після трьох турів грецької Суперліги Астерас йде на п'ятому місці, набравши чотири очки.