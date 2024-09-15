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Аргентинець дуже скучив за футболом.

В рамках чергового ігрового дня в МЛС, Інтер Маямі переміг Філадельфію Юніон (3:1).

У складі переможців дубль оформив Ліонель Мессі. Крім двох забитих м'ячів на рахунку аргентинського нападника також результативна передача.

Зазначимо, що це був перший проведений матч Мессі з 14-го липня. Тоді, у фіналі Кубка Америки він зазнав травми, яку лікував до недавнього часу.

Для Інтер Маямі ця перемога стала п'ятою поспіль у МЛС. У Східній конференції "чаплі" впевнено лідирують, випереджаючи найближчого конкурента на десять очок.