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Завершальні роки кар’єри минатимуть неподалік від батьківщини.

Хорватський центральний захисник Деян Ловрен свого часу мав яскравий досвід виступів за англійський Саутгемптон, що дозволило йому вже за рік участі в матчах АПЛ піти на підвищення до Ліверпуля за 25,3 млн євро влітку 2014 року.

Однак наразі досвідчений 35-річний виконавець поступово наближається до завершення професійної кар’єри, а не так давно він завершив свій трирічний період перебування на болотах та повернувся до французького Ліона, звідки й розпочиналась його велика європейська мандрівка.

Проте цього літа хорват домовився із "ткачами" про завершення відносин і в якості вільного агента перейшов до грецького ПАОКу.

Контракт із Ловреном підписали на два роки.

У минулому сезоні Деян провів 11 матчів.