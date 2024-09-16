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Також там опинився партнер аргентинця Луїс Суарес.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі показав вражаючу гру після повернення на поле. У неділю аргентинець, який проводив свій перший матч за два місяці, відзначився дублем і результативною передачею в поєдинку проти Філадельфії Юніон (3:1).

Успіхи 37-річної суперзірки не залишилися непоміченими: Мессі був включений до команди тижня від МЛС за підсумками туру.

Також у символічній збірній опинився і Луїс Суарес, в активі якого забитий м'яч і гольовий пас.

Нагадаємо, Ліонель Мессі не грав із липневого фіналу Кубка Америки через травму. 19 вересня Інтер Маямі зіграє на виїзді проти Атланти.