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Підписуйтесь на наші канали Telegram, щоб бути в курсі останніх подій світового спорту.

Месенджер Telegram набрав величезної популярності на території України і якщо Ви є його користувачем, то просто повинні бути підписані на наші канали.

Канал Football.ua ділиться найважливішими новинами світового та українського футболу: тут оперативно викладаються цікаві відео із різних матчів.

Не забувайте, що вже сьогодні стартує головний єврокубковий турнір – Ліга чемпіонів, яка має новий цікавий формат проведення основного етапу.

Крім того, на любителів футболу чекають цікаві матчі внутрішніх чемпіонатів, де вся боротьба тільки починається. Разом з нами слідкуйте за чемпіонатами Англії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, звичайно ж України та багатьма іншими.

Також не забуваємо і про міжнародні турніри, такі як Ліга націй, або чемпіонат світу з футзалу, який також висвітлюється на Football.ua.

Про це можна оперативно дізнаватися і ділитися своїми думками в нашому каналі Telegram.

Якщо ви є фанатом одного з двох грандів українського футболу, у нас є окремі Telegram-канали присвячені Динамо та Шахтарю.

Також у нас є YouTube-канал, за допомогою якого ви можете переглянути історії відомих футболістів, або інші ролики, пов'язані з футболом.

Ще один спосіб поділитися з вами цікавими моментами – це наша сторінка в Instagram, де також висвітлюються усі важливі події зі світу футболу.

Крім того, запрошуємо вас підписатися канал iSport.ua, а також окремі канали для любителів баскетболу та кіберспорту.