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Розуміння причин та наслідків девіантності дозволяє надавати таким людям допомогу.

Одна з суттєвих і доволі складних проблем сучасного суспільства – це поведінкові розлади, одним з яких є девіація. Я, Олена Билиця, разом із колегами з ProInternet розібралась у суті даного поняття і в цій статті розповідаю, що таке девіантна поведінка, як вона проявляється та якими причинами частіше за все буває викликана.

Девіантність: що це таке

Девіантна поведінка людини є системою вчинків, які відрізняються від загальноприйнятих соціальних норм або навіть суперечать їм. Для таких суб’єктів характерна неврівноваженість, часті стрибки настрою, у них може спостерігатись, на перший погляд, безпричинна агресія, яка часом перемежовується з апатією. Досвідчені фахівці називають серед її проявів порушення самоактуалізації та низький самоконтроль.

Якщо говорити простими словами, це асоціальна поведінка і неконтрольований, нестійкий психоемоційний стан. Я вважаю, що подібне частіше за все проявляється у підлітків та молоді через те, що їх світогляд і особистість іще формується і, отже, знаходиться під впливом різних факторів, включаючи негативні. Подібні люди потребують психологічної корекції.

Девіантність вивчається багатьма науковцями: психологами, кримінологами, психіатрами та педагогами. Глибоке розуміння її причин та наслідків дозволяє надавати таким людям допомогу, тобто, коригувати їх психоемоційний стан.

Прояви девіантної поведінки у молоді та підлітків

Співробітники Київського обласного центру соціальних служб, які є одними з найвпливовіших фахівців області психіатрії, називають наступні прояви асоціальної поведінки:

Регулярна або кількаразова втеча з дому.

Агресія (включаючи аутоагресію).

Крадіжки.

Участь у бійках і провокування оточення до насильства.

Соціальна дезадаптація, відсутність комунікацій з іншими.

Манія або залежність від наркотичних речовин, азартних або екстремальних розваг.

Руйнування духовних цінностей.

Сексуальні розлади.

Схильність до суїциду.

На мою думку, девіантні люди дуже вирізняються у будь-якому соціумі, їх неадекватна поведінка свідчить про глибокі емоційні проблеми, потребу в допомозі відповідних фахівців і в реабілітації.

Психологічними факторами, які спричинюють такий стан є конфлікти та поганий приклад з боку батьків та/або інших родичів, відсутність організованого дозвілля, під час якого людина могла б займатись якоюсь не лише цікавою, але й корисною справою.

Більшість досвідчених експертів дотримуються думки, що асоціальна поведінка є результатом того, що хлопець чи дівчина не може вдовольнити свої психологічні потреби, як визнання, розуміння, співчуття, підтримка, довіра, самоствердження та ін. Коли це продовжується доволі довго (роками), криза неминуча. Якщо такій людині не допомогти, вона може вчинити злочин або навіть покінчити життя самогубством.

Авторкою статті є Олена Билиця, головна редакторка інформаційного порталу ProInternet.