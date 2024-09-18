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Відбір з пляжного футболу проходитиме в іспанському місті Кадіс із 4 до 13 жовтня.

Збірна України з пляжного футболу дізналася імена суперників у відбірному раунді чемпіонату світу 2025 року. Про це повідомляє прес-служба АПФУ.

За підсумками жеребкування команда Юрія Костенка потрапила до групи F, де її суперниками будуть Польща, Норвегія та ще одна команда, яку ФІФА оголосить пізніше.

Нагадаємо, європейська кваліфікація ЧС-2025 пройде в іспанському містечку Кадіс з 4 по 13 жовтня цього року.

На мундіаль, який пройде наступного року на Сейшельських островах, потраплять чотири найкращі команди європейського відбору.