Інше

Хорватська команда пропустила дев'ять м'ячів від підопічних Венсана Компані.

Загребське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про звільнення головного тренера Сергея Якіровича.

Угода з 47-річним боснійцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Звільнення сталося після поразки від мюнхенської Баварії (2:9) у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів.

Тимчасово виконуватиме обов'язки наставника Сандро Перкович, який раніше працював у тренерському штабі.

Після шести турів Динамо набрало 13 очок і посідає третє місце у чемпіонаті Хорватії, відстаючи від Рієки та Хайдука на один бал.