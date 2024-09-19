Хорватська команда пропустила дев'ять м'ячів від підопічних Венсана Компані.
Сергей Якірович, ФК Динамо Загреб
19 вересня 2024, 15:22
Загребське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про звільнення головного тренера Сергея Якіровича.
Угода з 47-річним боснійцем була розірвана за взаємною згодою сторін.
Звільнення сталося після поразки від мюнхенської Баварії (2:9) у стартовому матчі основного етапу Ліги чемпіонів.
Тимчасово виконуватиме обов'язки наставника Сандро Перкович, який раніше працював у тренерському штабі.
Після шести турів Динамо набрало 13 очок і посідає третє місце у чемпіонаті Хорватії, відстаючи від Рієки та Хайдука на один бал.