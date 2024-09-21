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28-річний футболіст відзначився у воротах Дамака.

Айвен Тоуні вперше здійснив гольові дії за Аль-Ахлі.

28-річний нападник збірної Англії відзначився в третьому матчі за саудівський клуб — зробив дубль і асист проти Дамака (4:2).

Наприкінці серпня Тоуні перейшов в Аль-Ахлі з Брентфорда за 40 млн фунтів. Повідомлялося, що його зарплата становитиме від 400 до 500 тисяч фунтів на тиждень.

Раніше була інформація, що клуб із Саудівської Аравії пропонував Вінісіусу заробітну плату у розмірі 350 мільйонів євро.