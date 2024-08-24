Раніше була інформація, що бразильцеві пропонують 350 мільйонів євро на рік.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
24 серпня 2024, 23:33
Вінісіус Жуніор цього літа не збирається до Саудівської Аравії, повідомляє ESPN.
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За інформацією джерела, вінгер дочекається завершення сезону і лише тоді прийме рішення щодо того, чи варто їхати на Близький Схід.
Можливість виграти Золотий м'яч істотно вплинула на це перенесення.
У Саудівській Аравії сподіваються, що з Реалом буде простіше домовитися саме у 2025-му, коли до закінчення контракту Вінісіуса залишатиметься два роки.
Раніше була інформація, що бразильцеві пропонували 350 мільйонів євро на рік.