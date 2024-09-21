Інше

Наставник оцінив португальця вище за аргентинця.

Стефано Піолі вважає, що Кріштіану Роналду перевершує Ліонеля Мессі.

"Я думаю, що Роналду перевершує Мессі, тому що він забив більше голів, ніж зіграв матчів", — сказав Піолі під час презентації в новому клубі.

Колишній головний тренер Мілана очолив Ан-Наср.

У п'ятницю він виграв у першому матчі в Саудівській Аравії — 3:0 у Аль-Іттіфака. Кріштіану Роналду реалізував пенальті і забив 902-й гол у кар'єрі.