Наставник оцінив португальця вище за аргентинця.
Кріштіану Роналду, Getty Images
21 вересня 2024, 12:56
Стефано Піолі вважає, що Кріштіану Роналду перевершує Ліонеля Мессі.
"Я думаю, що Роналду перевершує Мессі, тому що він забив більше голів, ніж зіграв матчів", — сказав Піолі під час презентації в новому клубі.
Колишній головний тренер Мілана очолив Ан-Наср.
У п'ятницю він виграв у першому матчі в Саудівській Аравії — 3:0 у Аль-Іттіфака. Кріштіану Роналду реалізував пенальті і забив 902-й гол у кар'єрі.