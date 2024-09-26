Хорват прийшов до болгарського клубу зі своїм тренерським штабом.
Ігор Йовічевич, ФК Лудогорець
26 вересня 2024, 19:46
Колишній головний тренер Карпат, Дніпра-1 та Шахтаря Ігор Йовічевич очолив болгарський Лудогорець, повідомляє прес-служба клубу.
Деталі угоди між 13-кратним чемпіоном Болгарії та 50-річним хорватом не розголошуються.
Проте зазначається, що разом із Йовічевичем до Болгарії прилетіли його помічники – Андрій Ханас, Юрій Беньо, Хав'єр Лобо та Антоніо Адан.
Останнім клубом Ігора був Аль-Раед, який він залишив улітку 2024 року, пропрацювавши в Саудівській Аравії один сезон.
Наразі Лудогорець очолює чемпіонат Болгарії після восьми турів, набравши 22 очки. Цього тижня команда стартувала в Лізі Європи, де поступилася Славії (0:2).