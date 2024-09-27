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Новий португальський тренд.

Головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш висловився про саудівську Про-лігу. Цитує португальського фахівця A Bola.

"Цього року встановили правило, що всі команди за бажання можуть підписати двох легіонерів до 22 років. І майже всі команди це зробили, ми підписали тільки одного, Маркоса Леонардо, якому 21 рік.

І це ясний доказ того, що молоді люди сьогодні приїжджають до Саудівської Аравії не тільки через фінансовий аспект, а й тому, що бачать, де знаходяться одні з найкращих гравців у світі. Це правда, що вони є і в Європі, але в Європі кілька країн, Саудівська Аравія — одна, і в ній багато найкращих гравців.

До чемпіонату світу-2034 (який пройде у Саудівській Аравії — прим.), ліга зростатиме не тільки в плані гравців, а й тренерів. Великі тренери починають приїжджати і працювати в саудівських командах. Наприклад, Піолі — великий італійський тренер, кілька днів тому очолив Ан-Наср.

Я не кажу, що майбутнє футболу буде за Саудівською Аравією, тому що це не так. Майбутнім футболу завжди буде Європа, але саудівський футбол буде на високому рівні та з часом увійде в топ-5 ліг. Я в цьому не сумніваюся, — заявив Жезуш.