До списку Дорівала Жуніора потрапили 23 виконавці.
Дорівал Жуніор, Getty Images
27 вересня 2024, 22:19
Стало відомо, яких гравців викликали до розташування збірної Бразилії на найближчі матчі, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу.
Головний тренер Дорівал Жуніор визначився зі списком виконавців, які братимуть участь у жовтневих поєдинках у рамках відбору до ЧС-2026.
Заявка збірної Бразилії:
Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Бенто (Ан-Наср), Едерсон (Манчестер Сіті);
Захисники: Даніло, Бремер (обидва — Ювентус), Вандерсон (Монако), Гільєрме Арана (Атлетіко Мінейро), Абнер (Ліон), Едер Мілітао (Реал Мадрид), Габріел Магальяес (Арсенал), Маркіньйос (ПСЖ);
Півзахисники: Андре (Вулвергемптон), Бруно Гімараес (Ньюкасл), Жерсон (Фламенго), Лукас Пакета (Вест Гем), Родріго (Реал Мадрид);
Нападники: Ендрік, Вінісіус Жуніор (обидва — Реал Мадрид), Рафінья (Барселона), Луїс Енріке, Ігор Жезус (обидва — Ботафого), Савіньйо (Манчестер Сіті), Габріел Мартінеллі (Арсенал).
Нагадаємо, 11 жовтня бразильці гостюватимуть у збірної Чилі, тоді як 15-го зустрінуться зі збірною Перу вдома.
Після восьми турів колектив Дорівала Жуніора йде лише п'ятим (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи десять залікових балів.