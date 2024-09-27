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До списку Дорівала Жуніора потрапили 23 виконавці.

Стало відомо, яких гравців викликали до розташування збірної Бразилії на найближчі матчі, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

Головний тренер Дорівал Жуніор визначився зі списком виконавців, які братимуть участь у жовтневих поєдинках у рамках відбору до ЧС-2026.

Заявка збірної Бразилії :

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Бенто (Ан-Наср), Едерсон (Манчестер Сіті);

Захисники: Даніло, Бремер (обидва — Ювентус), Вандерсон (Монако), Гільєрме Арана (Атлетіко Мінейро), Абнер (Ліон), Едер Мілітао (Реал Мадрид), Габріел Магальяес (Арсенал), Маркіньйос (ПСЖ);

Півзахисники: Андре (Вулвергемптон), Бруно Гімараес (Ньюкасл), Жерсон (Фламенго), Лукас Пакета (Вест Гем), Родріго (Реал Мадрид);

Нападники: Ендрік, Вінісіус Жуніор (обидва — Реал Мадрид), Рафінья (Барселона), Луїс Енріке, Ігор Жезус (обидва — Ботафого), Савіньйо (Манчестер Сіті), Габріел Мартінеллі (Арсенал).

Нагадаємо, 11 жовтня бразильці гостюватимуть у збірної Чилі, тоді як 15-го зустрінуться зі збірною Перу вдома.

Після восьми турів колектив Дорівала Жуніора йде лише п'ятим (із десяти) у турнірній таблиці південноамериканського відбору, маючи десять залікових балів.