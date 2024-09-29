"Футбол — найпопулярніший вид спорту на планеті, і у 2025 році розпочнеться нова ера клубного футболу, коли ФІФА проведе наймасштабніше, найінклюзивніше і найглобальніше клубне змагання тут, у Сполучених Штатах.

На клубному чемпіонаті світу ФІФА 2025 року буде 12 фантастичних стадіонів, на яких великими гравцями з 32 найкращих клубів світу буде написано нову главу у світовій історії футболу.

Цей новий турнір ФІФА — єдиний реальний приклад справжньої солідарності та інклюзивності у світовому клубному футболі, що дає змогу найкращим клубам з Африки, Азії, Центральної та Північної Америки й Океанії грати з найсильнішими клубами Європи та Південної Америки. Це буде неймовірний чемпіонат світу, який матиме величезний вплив на зростання клубного футболу і талантів у всьому світі.

Йдеться про можливості та надії для тих, хто потребує їх найбільше, а також про престиж і справжній футбол для тих, хто змушує наш вид спорту сяяти. Я дякую всім. Ми ніколи нікого не дискримінуємо, ми включаємо всіх. Це істинний дух абсолютно нового клубного чемпіонату світу ФІФА", — заявив Інфантіно.