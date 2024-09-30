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Чемпіон світу-2018 залишив збірну Франції у віці 33 років.

Свій перший матч за національну збірну Франції нападник Антуан Грізманн відіграв 6 березня 2014 року, коли з’явився з перших хвилин товариської зустрічі проти Нідерландів (2:0).

А от останню гру за "Les Bleus", як виявилось, 33-річний виконавець провів 9 вересня 2024 року, коли Франція з таким самим рахунком здолала Бельгію в Лізі націй УЄФА.

Не дочекавшись початку жовтневого міжнародного циклу, досвідчений футболіст мадридського Атлетіко оголосив про завершення міжнародної кар’єри.

За плечима Грізманна участь на трьох чемпіонатах світу (2014, 2018 – перемога/ 4 голи, 2022 / фіналіст), трьох чемпіонатах Європи (2016 – фіналіст / 6 голів, 2020 / 1 гол, 2024) та трофей Ліги націй УЄФА-2021.

Антуан за цей час за збірну провів 137 матчів, забив 44 голи та віддав 38 гольових передач.