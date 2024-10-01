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Українець уразив ворота Мілана U-19 у Леверкузені.

Центральний нападник Артем Степанов голом допоміг Баєру вдома розібратися з Міланом (3:1) у другому турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА-2024/25.

Степанов уразив ворота "россонері" на 90+5-й хвилині, встановивши на табло підсумковий рахунок. Для 17-річного українця це дебютний гол у турнірі.

Тепер на рахунку нападника вісім результативних ударів та один асист у десяти матчах за команду U-19 леверкузенців у всіх турнірах цього сезону.

Нагадаємо, матч Баєр — Мілан у другому турі Ліги чемпіонів стартує сьогодні ж, о 22:00 за Києвом. Ознайомитися з анонсом зустрічі можна за посиланням.