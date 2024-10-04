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У Львові на стадіоні Сокіл ветерани Карпат та Збірна журналістів заради дітей-сиріт провели благодійний матч за Кубок Львова.

Це вже п’яте протистояння в історії турніру.

Ветерани Карпат – Збірна журналістів України 2:1

Голи: Андрій Тлумак, 26, Андрій Тлумак, 55 – Олексій Чиж, 14

Ветерани Карпат: Мельник Андрій, Шеремета Володимир, Сідельник Микола, Войтович Юрій, Самсон Годвін, Верчун Роман, Вовчук Любомир, Гринчишин Олександр, Дигас Андрій, Тлумак Андрій, Яцишин Назар, Кополовець Михайло, Ощипко Ігор, Ткачук Андрій, Лаба Роман, Сальник Олег, Єзерський Володимир

Збірна журналістів: Максим Гіленко (УПЛ ТБ), Колодрубський Роман (футбольний коментатор), Великий Олесь (футзальний коментатор), Олег Чунис (спортивний коментатор), Володимир Дидик (спортивний коментатор), Дмитро Шеянов (шоумен), Козачок Сергій (Tribuna.com), Олексій Чиж (телеграм-канал «Львівич»), Ярослав Сиваківський (фрілансер), Євген Кузьменко (ІА “Центр новин”), Олександр Ващук (“Еспресо ТВ”), Олег Ящук (“Еспресо ТВ”, ветеран ЗСУ), Максим Лавриненко (засновник Телеграм-проекту Труха Україна), Василь Блешинець (журналіст, ветеран ЗСУ), Максим Фещук (футбольний експерт телеканалу УПЛ ТВ).

Основна мета цьогорічного Кубку – допомога дітям-сиротам і дітям переселенцям, збір коштів для Будинку дитини №1, в якому проживають діточки зі Східної України та навчально-реабілітаційного центру Мрія.

Завдяки проведенню тогорічного благодійного матчу, у львівському Будинку дитини №1 (КНП ЛОР Львівський обласний спеціалізований будинок дитини Любисток) був побудований та відкритий дитячо-спортивний майданчик та футбольне поле для дітей-сиріт. А ще роком раніше, за результатами Кубку Львова відбувся ремонт та відкриття відремонтованих кімнат для дітей-сиріт з Луганщини і дітей, які проживають в будинку.