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Колишній лідер команди жорстко пройшовся по тренеру.

Колишній форвард збірної Уругваю Луїс Суарес розкритикував головного тренера національної команди Марсело Б'єлсу.

"На командній базі співробітникам не дозволяється заходити до нас, вітати нас і їсти з нами. Їм доводиться бути обережними навіть біля дверей, у які вони мають увійти. Мені розриває серце те, яке сьогодні життя в Комплексі.

На Кубку Америки були ситуації, які мене зачепили, але я не говорив про це заради мирного співіснування. Багато гравців провели збори, щоб попросити тренера хоча б привітатися з нами, але він навіть не привітався.

Б'єлса проводить конференцію і розповідає чудові речі про людей, а в Нью-Йорку був день, коли він попросив нас не зупинятися, щоб привітати людей, а я встав і сказав йому, що ми все одно привітаємо людей.

Б'єлса роз'єднав усю групу, навіть у тому, як вони тренуються", — сказав Суарес в ефірі шоу “De fútbol se habla así”.