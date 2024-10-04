Колишній лідер команди жорстко пройшовся по тренеру.
ЛУЇС СУАРЕС, GETTY IMAGES
04 жовтня 2024, 13:19
Колишній форвард збірної Уругваю Луїс Суарес розкритикував головного тренера національної команди Марсело Б'єлсу.
"На командній базі співробітникам не дозволяється заходити до нас, вітати нас і їсти з нами. Їм доводиться бути обережними навіть біля дверей, у які вони мають увійти. Мені розриває серце те, яке сьогодні життя в Комплексі.
На Кубку Америки були ситуації, які мене зачепили, але я не говорив про це заради мирного співіснування. Багато гравців провели збори, щоб попросити тренера хоча б привітатися з нами, але він навіть не привітався.
Б'єлса проводить конференцію і розповідає чудові речі про людей, а в Нью-Йорку був день, коли він попросив нас не зупинятися, щоб привітати людей, а я встав і сказав йому, що ми все одно привітаємо людей.
Б'єлса роз'єднав усю групу, навіть у тому, як вони тренуються", — сказав Суарес в ефірі шоу “De fútbol se habla así”.