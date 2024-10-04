Франція

Єгиптянин може опинитись в Парижі.

Парі Сен-Жермен цікавиться вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом, повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, парижани є головними претендентами на підписання 32-річного футболіста влітку 2025 року, коли він, ймовірно, отримає статус вільного агента.

ПСЖ хоче запропонувати 32-річному гравцю контракт на 3 роки.

В сезоні-2024/25 Мохамед Салах провів 9 матчів, відзначившись 6 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль все ж проведе перемовини із Салахом щодо нового контракту.