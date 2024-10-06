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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 жовтня 2024 року.

Завершилася 955 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Силах оборони прогнозують найближчими днями активізацію штурмових дій ворога в районі населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області з метою взяти під вогневий контроль українські логістичні шляхи.

- Командування 123 бригади тероборони повідомило про проведення службового розслідування з приводу смерті командира 186 окремого батальйону підполковника Ігоря Гриба.

- Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому – Financial Times.

- СБУ проводить безпекові заходи у Сумах задля запобігання та нейтралізації загроз розвідувально-підривної діяльності.

- Сили оборони уразили три командних пункти РФ за допомогою західних снарядів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської області. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Покровка та Катеринівка. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, скинувши 10 авіабомб. Також, за сьогодні на Курську область рф противник скинув вже 24 КАБи.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два — тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Новосадового, Макіївки та Торського. Українські захисники відбили дві атаки, ще дві продовжуються.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог один раз безуспішно атакував у районі Тернів.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Ступочок та Часового Яру, ще три атаки тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник атакував шість разів неподалік Дачного та Торецька. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще чотири — продовжуються. Потерпають від авіаційних ударів ворога райони населених пунктів Диліївка та Олександро-Калинове.

Найгарячіший сьогодні Покровський напрямок, з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили 15 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр та Промінь. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, три боєзіткнення — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. Десять боїв завершено, чотири — продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших військ біля Богоявленки. Всі штурмові дії ворога відбито. В той же час противник, підтримуючи наступальні дії, активно застосовував авіацію, скинув шість авіабомб.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну безуспішну спробу атакувати позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи наступальних дій не проводили, проте, завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний «Рамштайн». Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності. Хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України – усім, хто де-мілітаризує російські військові обʼєкти.

Хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців, це реальна підтримка для фронту. Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!