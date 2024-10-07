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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 жовтня 2024 року.

Завершилася 956 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Нідерланди офіційно підтвердили надходження F-16 в Україну.

- Російські військові розстріляли трьох полонених українських бійців у Нью-Йорку на Донеччині.

- Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" Вартість ворожого автоматизованого ЗРК ― 10 мільйонів доларів.

- На "Рамштайні" Україні запропонують конкретику щодо вступу до НАТО – The Washington.

- Окупанти вдарили FPV-дроном біля автобусної зупинки в Куп’янську.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження бойового потенціалу ворога.

З початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних (7 ракет), 72 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 94 КАБ) та 653 удари дронами-камікадзе, здійснив 3417 обстрілів позицій наших військ.

Поблизу Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 58 окупантів вбитими та пораненими, знищено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Кругляківки, Вишневого та Новоосинового. На цей час боєзіткнення тривають у трьох локаціях.

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки та Діброви за минулий день на Лиманському напрямку 18 разів штурмували російські війська. Досі триває три атаки ворога.

На Сіверському напрямку наші війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки.

Поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори невдачею завершились дев’ять спроб загарбників просунутися вперед на Краматорському напрямку.

Активно діяла ворожа штурмова та бомбардувальна авіація. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 17 разів штурмували у районах Торецька та Щербинівки.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 19 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Мирнограду, Лисівки, Крутого Яру, Новотроїцького, Променя, Петрівки та Селидового. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 126 та поранили 157 окупантів. Знищено три танки, три бойові броньовані машини, три гармати, три командно-спостережні пункти, два БПЛА та десять автомобілів. Також пошкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, сім ворожих авто та п’ять артилерійських систем загарбників.

На цей час доби на Курахівському напрямку нараховується 17 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка, на даний час точиться сім боїв.

Триває бій поблизу Богоявленки на Времівському напрямку, всього дотепер, застосовуючи штурмову авіацію, агресор сім разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Ясної Поляни та Золотої Ниви.

На Придніпровському напрямку відбито шість ворожих атак, противник успіху не мав.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. Всього за сьогодні ворог завдав по Курщин

і 15 авіаударів, застосувавши 21 керовану авіабомбу.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових.

Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину. Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть.

І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я пишаюся нашими людьми".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!