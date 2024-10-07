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В збірній Уругваю не все добре.

Півзахисник мадридського Реала Феде Вальверде висловився про роботу головного тренера збірної Уругваю Марсело Б'єлси. Його слова наводить ESPN.

"Слова Суареса про Б'єлсу? У цьому є частка правди. Не варто це заперечувати, завжди потрібно бути чесним, але правильним є й те, що найкраще обговорювати проблеми всередині команди, говорити про них із конкретною людиною.

Зрештою, ми повинні рухатися далі. Ми повинні йти вперед, з надією надягати футболку національної збірної і думати про перемогу, а також про те, щоб віддати на полі все заради країни", — заявив гравець збірної Уругваю.