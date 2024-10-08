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В американській лізі закінчується регулярний чемпіонат.

Американська ліга МЛС на своєму офіційному сайті оголосила списки претендентів на різні нагороди за підсумками сезону 2024 року.

Традиційно нагороди визначаються шляхом голосування трьох груп: гравці МЛС, тренери клубів та обрані представники ЗМІ, які постійно висвітлювали сезон.

На нагороду Лендона Донована-2024, яка вручається найціннішому гравцю сезону (MVP), претендують 34 гравці:

Ліонель Месси, Луїс Суарес (обидва – Інтер Маямі), Федеріко Бернардескі, Джонатан Осоріо (обидва – Торонто), Джозеф Мартінес, Самюель П'єт (обидва – Монреаль), Метт Фріз, Сантьяго Родрігес (обидва – Нью-Йорк Сіті), Евандер, Хонатан Родрігес (обидва – Портленд Тімберс), Лусіано Акоста, Лука Орельяно (обидва – Цинциннаті), Джордже Михайлович, Рафаель Наварро (обидва – Колорадо), Джордан Морріс, Альберт Руснак (обидва – Сіетл), Мартін Охеда, Факундо Торрес (обидва – Орландо Сіті), Крістіан Еспіноса, Ернан Лопес (обидва – Сан Хосе), Раян Ґолд, Браян Вайт (обидва – Ванкувер), Крістіан Бентеке (Ді Сі Юнайтед), Кучо Ернандес (Коламбус Крю), Роман Бюркі (Сент-Луїс Сіті), Рікі Пуч (ЛА Ґелаксі), Карлес Хіль (Нью-Інґленд Революшн), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед), Крістіан Аранго (Реал Солт-Лейк), Артур (Х'юстон Динамо), Дені Буанга (Лос-Анджелес), Даніель Ґаздаґ (Філадельфія Юніон), Кристіян Кахлина (Шарлотт), Льюїс Морган (Нью-Йорк Ред Буллс).

Також МЛС оголосила імена номінантів на нагороди "тренер року", "новачок року", "найкращий молодий гравець", "найкращий захисник", "найкращий воротар" та "гравець року".

Голосування завершиться 21 жовтня, невдовзі після Дня ухвалення рішень (завершення регулярного сезону МЛС).