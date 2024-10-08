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"Синьо-жовті" готуються до відбору на чемпіонат Європи-2025.

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко висловився щодо турніру в іспанській Марбельї, в якому братимуть участь його підопічні.

Змагання проходитимуть за олімпійською системою. Окрім "синьо-жовтих" в Іспанії гратимуть збірні U-18 Англії, Швеції та Нідерландів.

"На цьому зборі два поєдинки на турнірі в Марбельї будуть як плацдарм для того, щоб знайти найкращі поєднання футболістів в обороні та в атаці. Нам потрібні хороші спаринги, щоб зрозуміти, яких гравців краще використовувати в різних тактичних схемах.

У нас є нові виконавці, яких тренерський штаб хоче побачити на власні очі. Це ті виконавці, які чудово проявили себе у вересні-жовтні на клубному рівні. І вже після цього збору ми визначимося, хто поїде на кваліфікацію чемпіонату Європи.

У нас велика конкуренція, є дуже талановиті футболісти середньої лінії, також є багато гравців, які мають добрий вигляд в атаці, але нам потрібно зрозуміти, який вигляд ці хлопці матимуть на рівні збірних.

Незважаючи на те, що у спарингах на зборі в Іспанії нам протистоятимуть команди, які на рік молодші, важливість ігор від цього не змінюється. Насамперед ми дивимося на своїх футболістів. Потрібно для себе зрозуміти, яких гравців краще використовувати в тій чи іншій ситуації. Ми недовго працюємо разом, але в нас є виконавці, яким більше подобається, коли команда захищається, а є група гравців, яким більше хочеться атакувати. Це все треба привести до спільного знаменника. Нам потрібно використати будь-який шанс, щоб мати кращу зіграність, щоб до офіційних матчів підійти підготовленими якнайкраще", — цитує слова Михайленка офіційний сайт УАФ.

Заявка збірної України U-19 :

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо), Назар Макаренко (Олександрія).

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (усі — Динамо), Владислав Шершень (Колос), Артем Копил (Карпати), Олександр Гавриленко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко (обидва — Динамо), Віктор Цуканов (Шахтар), Геннадій Синчук (Металіст), Ерік Калінець (Рух), Ярослав Караман (Полісся), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Максим Лень (Фортуна Дюссельдорф, Німеччина), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Артем Гусол (Колос).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо), Олександр Ломага (Шахтар).

Розклад турніру в Марбельї :

11.10. 15:30. Англія U-18 — Швеція U-18

11.10. 18:00. Україна U-19 — Нідерланди U-18

14.10. 12:30/14:30. Матч за третє місце та фінал

Час початку поєдинків — київський. Матч за участі збірної України 14 жовтня розпочнеться о 14:30.

Також зазначимо, що з 13-го до 19 листопада "синьо-жовті" братимуть участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025. У Нідерландах підопічним Михайленка протистоятимуть місцева збірна, а також збірні Казахстану та Словенії.