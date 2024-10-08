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Чемпіон Швейцарії провалив початок нового сезону.

Янг Бойз на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення головного тренера Патріка Рамена.

Спеціаліст очолив клуб із Берна на початку липня 2024 року. Швейцарський колектив під його керівництвом дістався основного етапу Ліги чемпіонів, здолавши в плей-оф кваліфікації Галатасарай, але після цього зазнав двох розгромних поразок від Астон Вілли вдома (0:3) та Барселони на виїзді (5:0).

Клуб подолав два раунди Кубка Швейцарії, вийшовши до 1/8 фіналу. Однак, у чемпіонаті країни справи в нього йдуть значно гірше, адже після дев'яти зіграних поєдинків Янг Бойз замикає турнірну таблицю, маючи лише одну перемогу.

Цікаво, що здобути три очки бернський клуб зумів лише у виїзному матчі проти Вінтертура, колишнього колективу Патріка Рамена.

Виконувати обов'язки керманича Янг Бойз буде Жоель Маньїн, який уже має подібний досвід.

Нагадаємо, у четвертому турі основного етапу ЛЧ швейцарський клуб у Німеччині зустрінеться з Шахтарем (6 листопада).