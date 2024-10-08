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Бельгійський клуб шукає нового керманича.

Асистент головного тренера Тоттенгема Раян Мейсон веде переговори з Андерлехтом, передає видання The Guardian.

Англієць працює з Анге Постекоглу ще від моменту його призначення керманичем "шпор" на початку липня 2023 року. Раян у свої 33 роки також має досвід виконувача обов'язків головного тренера клубу.

Бельгійський клуб нещодавно попрощався з Браяном Рімером. Протягом попередніх п'яти матчів (3В, 2Н; 8:3) обов'язки керманича виконував Давід Губер.

Після десяти зіграних поєдинків чемпіонату Бельгії Андерлехт іде четвертим у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Генка на п'ять очок (17 проти 22).