Інше

Вдалий для колективу Юрія Мороза старт у відборі чемпіонату Європи.

У рамках першого кваліфікаційного раунду Євро-2025 зустрілися U-17 збірні України та Косова.

Протягом перших 12 хвилин матчу в Бельгії "синьо-жовті" пропустили двічі. Однак, уже за підсумками першого тайму команда Юрія Мороза здійснила камбек, отримавши мінімальну перевагу. Збільшити її вдалося в другій половині зустрічі. Номінальні господарі поля перехопити ініціативу не зуміли, зазнавши поразки.

Косово — Україна 2:4

Голи: Ахметі, 4, Абдуллаху, 12 — Зудін, 16, 25, Люсін, 24, 62

Косово: Кела, Терлабукі (Хоті, 71), Лугаксія (Вокрі, 72), Байрамі, Рашица, Шаля (Тахірі, 85), Краснічі (Граїшта, 63), Мустафа, Ахметі, Ука (Буньяку, 63), Абдуллаху.

Україна: Крапівін, Залипка (Калюжний, 83), Онищук, Милокост, Мельник, Джурабаєв, Петровський (Ткаченко, 72), Люсін (Слива, 72), Зубрій, Зудін, Андрейко (Шишкевич, 83).

Попередження: Ахметі — Онищук, Петровський, Залипка.

Вже в суботу, 12 жовтня, Україна зустрінеться з Казахстаном. Ще одним суперником у групі є Бельгія, якій "синьо-жовті" протистоятимуть 15 жовтня.