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Орендований Цинциннаті гравець Шахтаря зумів проявити себе в США.

Центральний нападник Шахтаря Кевін Келсі, який на правах оренди представляє Цинциннаті, опинився в рейтингу найкращих гравців (U-22) МЛС за підсумками регулярного сезону турніру.

У 23 матчах (16 у старті, 1244 хвилини на полі загалом) за клуб зі штату Огайо в чемпіонаті США та Канади 20-річний венесуелець відзначився шістьма голами.

Із 22-х можливих сходинок вищезгаданого рейтингу Келсі опинився на 15-й, також потрапивши до символічної збірної.

Зазначимо, що найкращим гравцем (U-22) визнали лівого півзахисника Інтер Маямі Дієго Гомеса.

Цинциннаті з Келсі гарантував собі місце в 1/8 фіналу плей-оф МЛС, фінішувавши третім у турнірній таблиці Східної конференції. В останньому турі регулярного сезону команда гостюватиме у Філадельфії Юніон (20 жовтня).

Венесуельський нападник орендований у Шахтаря до кінця 2024 року за 650 тисяч євро з правом викупу за майже 6.4 млн.