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Футболіста збірної Греції знайшли мертвим у власному будинку на півдні Афін.

Грецький фланговий захисник Джордж Болдок народився в англійському місті Бірмінгем та робив перші кроки у футболі в академії МК Донс, однак із часом вирішив змінити громадянство та зрештою 2 червня 2022 року дебютував за національну збірну Греції.

За "еллінів" 31-річний виконавець провів 12 матчів, однак не отримав виклик на жовтневий міжнародний цикл та, зокрема, матч Ліги націй УЄФА проти своєї географічної батьківщини, Англії, який має відбудитись 10 жовтня.

Напередодні цієї гри Болдок був знайдений мертвим у басейні свого будинку в Гліфаді, на півдні Афін.

Обставини його смерті наразі залишаються нез'ясованими. Поліція проводить розслідування.

Ще 6 жовтня він грав у складі Панатінаїкоса, куди перебрався із Шеффілд Юнайтед улітку цього року, у домашньому матчі сьомого туру грецької Суперліги проти Олімпіакоса (0:0).

За плечима Болдока залишились виступи за МК Донс (125 матчів / 2 голи / 4 асисти), Шеффілд Юнайтед (219/6/16), Оксфорд Юнайтед (47/3/4), ісландський Вестманнаеяр (18/1/0), Тамворт (18/1/0), Нортгемптон (5/0/0) та Панатінаїкос (4/0/0).