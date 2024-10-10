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Хто на вашу думку найбільше заслуговує на отримання премії Ballon d'Or?

Наближається мить на яку чекає весь футбольний світ. Момент, який стає кульмінацією всієї ігрової кар'єри для кожного топового футболіста. Червона доріжка, вишукані костюми, блискучі туфлі, безліч зірок планетарного масштабу. Берлінаре, подумали ви? Ні, мова йде звісно про вручення премії Ballon d'Or. Найпрестижнішої індивідуальної премії для футболістів.

Вже 28-го жовтня, футбольний світ дізнається нового володаря Золотого м'яча-2024. У списку номінантів значиться 30 гравців, але на нашу думку, реально претендують на нагороду лише декілька прізвищ:

1. Вінісіус Жуніор — 45 матчів протягом 2024 року, 28 голів та 19 результативних передач (перемога у Лізі чемпіонів та чемпіонаті Іспанії).

2. Родрі — 44 матчі, сім голів та дев'ять результативних передач (перемога в чемпіонаті Англії, клубному чемпіонаті світу та Євро-2024).

3. Джуд Беллінгем — 38 матчів, 9 голів та 11 результативних передач (перемога у Лізі чемпіонів та чемпіонаті Іспанії).

4. Ерлінг Голанд — 39 матчів, 35 голів та 1 результативна передача (перемога в чемпіонаті Англії та клубному чемпіонаті світу).

5. Дані Карвахаль — 42 матчі, шість голів та п'ять результативних передач (перемога у Лізі чемпіонів, чемпіонаті Іспанії та Євро-2024).

Нагадаємо, щомісяця, ми на нашому сайті підбиваємо підсумки та виділяємо найкращих футболістів у боротьбі за Золотий м'яч-2024.

А тепер до найцікавішого! Прислухавшись до побажань наших поважних читачів, ми хочемо провести голосування за найкращого футболіста 2024 року на нашому сайті. Залишай свою думку за посиланням.